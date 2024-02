Förderung des Umweltministeriums Zuschuss für den Klimaschutz

Die höchste Fördersumme von rund 22 000 Euro konnte Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette aus Contwig entgegennehmen. Doris Schindler aus Dellfeld erhielt per Bescheid die Förderzusage über 9867 Euro. Großbundenbach wird mit 5802 Euro unterstützt, Volker Schmitt aus Großsteinhausen freute sich über die Förderzusage in Höhe von 7556 Euro. Für Käshofen gab es Fördermittel in Höhe von 8016 Euro und Martina Wagner aus Kleinsteinhausen kann mit einer Förderzusage in Höhe von 12 089 der Energiewende begegnen. Der Wiesbacher Ortsbürgermeister Klaus Buchmann hat jetzt die Förderzusage in Höhe von 6200 Euro in der Tasche und Stadtbürgermeister Reinhold Hohn kann Maßnahmen zur Energiewende in der Klosterstadt Hornbach mit einer Förderung in Höhe von 15 407,25 Euro in die Wege leiten.