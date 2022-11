Ortsdurchfahrt in Bechhofen : Baustelle vier Monate schneller als geplant fertig

Die wichtige Verkehrsader „Lambsborner Straße“ in Bechhofen wurde am Mittwoch feierlich übergeben. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen Nach über einem Jahr Bauzeit ist die Ortsdurchfahrt Richtung Lambsborn in Bechhofen nun wieder für den Verkehr frei. Bei der Feier dafür gab es Lob in mehrere Richtungen.

Fast zwei Millionen Euro haben der Landkreis Südwestpfalz, die Ortsgemeinde Bechhofen, die Verbandsgemeindewerke Zweibrücken-Land und die Pfalzwerke in die Erneuerung der Lambsborner Straße (Kreisstraße 65) von Grund auf aufgewendet. Die Arbeiten verliefen so problemlos, dass sie sogar vier Monate früher als geplant fertig wurden.

Seit diesem Montag fließt der gesamte Verkehr in Richtung Lambsborn/Martinshöhe über diesen Teil der Bechhofer Ortsdurchfahrt. Mit einem Freigabefest wurde am Mittwochnachmittag die Fertigstellung mit Bauarbeitern, Anliegern, Dorfbewohner und Repräsentanten des öffentlichen Lebens, darunter Landrätin Susanne Ganster und Verbandsbürgermeister Björn Bernhard gefeiert.

Richard Lutz, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Kaiserslautern, der für den Landkreis Südwestpfalz vor Ort nicht allein überwachte und koordinierte, sondern zuvor schon geplant hatte, die Arbeiten zu den verschiedenen Gewerken ausschrieb und insgesamt die Bauoberaufsicht ausübte, ließ die Maßnahme Revue passieren. Lutz hob dabei den einheitlichen Gehwegausbau, für den die Ortsgemeinde verantwortlich zeichnete, ebenso hervor wie das barrierefreie Anlegen der beiden Bushaltepunkte in der 675 Meter langen Ausbaustrecke. Die neu geschaffene Überquerungshilfe beim Ortseingang aus Richtung Nachbarort Lambsborn werde sicher zur Verkehrsverlangsamung beitragen, gab sich Lutz sicher. Mit diesem Tag werde ein rundum gelungenes Projekt abgeschlossen.

Landrätin Susanne Ganster wähnte sich halb scherzend auf einem Volksfest. Sie wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Bürger des Ortes wahrlich Grund zum Feiern hätten, weil ein großes Vorhaben erfolgreich und noch lange vor ursprünglich angedachter Fertigstellung beendet werden konnte. Fast zwei Million Euro für fast 680 Ausbaumeter Strecke sei viel Geld, fand auch die Landrätin – doch dafür sei beste Qualität geliefert und übergeben worden. Ganster dankte insbesondere den Anliegern der Lambsborner Straße für die aufgebrachte Geduld in der Bauzeit, die Anfang August 2021 begonnen hatte. Die neu hinzugekommene Verkehrssicherheit (Querungshilfen) und Eingrünungsmaßnahmen als optisches Mittel zur Verkehrsverlangsamung sprach die Landrätin nochmals an. An das Projekt Ortsdurchfahrt Bechhofen könnte der Landkreis zumindest jetzt einen Haken machen, Bechhofen habe nämlich eine ganz tolle Ortsdurchfahrt, so Susanne Ganster lobend.