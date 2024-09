Kerb in Lambsborn Neues und Kuckucksprüfungen

Trotz dieser kickenden Harmonie, ein bisschen „Zwietracht“ mit dem Nachbarort Bechhofen, die vergisst man nie und sie sorgte bei der Kerberede am Sonntag aus folgenden Grund für viel Gelächter. Drohnenbilder zur Meisterschaft der Fußballer habe man auch in Bechhofen aufnehmen wollen. Dort jedoch sei die Drohne für ein Ufo gehalten worden. „Die hann doch werklich gemennt, das die Drohne ein UFO sin kennt. Dieses unbekannt Flugobjekt – wie soll ich es eich saan das greift dann Bechhofe von owwe an. Doch fa wie bleed muss ma Außerirdische halle, wann die jetzt dun schon Bechhofe iwwerfalle? Es entziech gute in Bechhofe is doch - das weiß ein jeder, von dort bis no sins nuhr zwee Kilomeder. Doch mittlerweile weeß ma a in Bechhofe jetzt ganz gewiss, dass die Drohne ganz harmlos is“.