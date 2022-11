„Die Geisterbraut“ in Wiesbach : Schreie, Getöse – Turbulenzen

„Die Geisterbraut“ in Wiesbach

„Die Geisterbraut“, mit diesem Stück will das Wiesbacher Laienspielensemble vom 12. bis 20. November seinen großen Freundeskreis bei gekonntem Bühnenspiel erfreuen. Die Probe war vielversprechend. Foto: Norbert Schwarz

Wiesbach Liebe, Verrat, Verwechselung und eine Riesenportion „Dabbichkeit“ würzen das neue Laientheater-Stück in Wiesbach. Die Premiere steht kurz bevor.

Schreie, Getöse – Turbulenzen. Noch fehlt des Publikum, das bei den verschiedenen Szenenbildern mit einem erregten Aaaaahhhh, Ooooohhhh oder Huuuiiii im Wiesbacher Sportheimsaal lautmalend begleitet. Denn, das Laienspielensembles der Wiesbacher Theatergruppe mit seinen bekannten Größen um den ruhenden Pol Christa Türr ist noch eifrig beim Proben, Einstudieren und Vorbereiten. Den Feinschliff bekommt derzeit das vielsagende Stück: „Die Geisterbraut“. Premiere für die diesjährige Saison wird am 12. November, ein Samstag, sein.

Zwei Jahre sorgte die Corona-Pandemie für eine Zwangspause, gab es nicht die allseits beliebten Bühnenaktionen zu bestaunen, konnte niemand aus dem gewieften Spielerkreis, der seit Jahrzehnten sich immer wieder in die Herzen des treuen Publikums spielt, passend in Szene setzen. Die Entscheidungen nicht zu spielen fielen allemal schwer. Als in diesem Frühjahr nach den deutlich erkennbaren Anzeichen der Entspannung zur Pandemie erkennbar waren, ging dann alles verhältnismäßig flott und zügig. Christa Türr, seit Jahren nicht allein der Mittelpunkt der Mitwirkenden, sondern zugleich umsichtige Regieführende, Stückeauswählerin Rollenverteilerin und vor allem Übersetzerin“ der Textvorlagen ins „Pälzische“, bekam auf Anhieb die Zusicherungen: Klar doch, da machen wir wieder mit!