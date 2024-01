Theater in Käshofen Rambazamba im Oberstübchen

Bei der Überlegung, ihr Monatseinkommen etwas zu erhöhen, kommen die beiden Studenten Rainer und Jens kurzerhand auf die Idee, eine leerstehende Dachgeschosswohnung über der selbst angemieteten Studentenbude unter der Hand weiterzuvermieten. Einfach in der Überzeugung, dass die tatsächlichen Wohnungseigentümer Heidi und Heinz Klatschmann aus der Parterrewohnung des Mietshauses davon nichts mitbekommen. Was sie nicht wissen: Ihr „Untermieter“ Ralle Schwansen, von Beruf Filmproduzent, will die Räumlichkeiten für einen Dreh nutzen. Einen ganz besonderen noch dazu, einen Pornostreifen. Faktoren, die für sich schon genügend Stoff für eine unterhaltsame Geschichte abgeben würden.