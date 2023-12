Laientheater Käshofen macht sich obenrum frei

Seit 1985 steht das Theaterspiel auf dem jährlichen Veranstaltungskalender des Ortes, verschmitzt lächelt Karl Hoffmann, weil er sich noch immer haargenau an die Situation erinnert, wie es dazu eigentlich kam. „Mer ware drunne beim Hannes uff de Kechelbahn. Do hod s gehääs: in Rosenkopp werde Theater gespielt. Do hann ich gesaad – was die Rosekebbcher kenne, kenne mer ah und seither schbeele mer.“