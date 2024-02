Beste Theaterunterhaltung Der pure Wahnsinn in der Klapse

Maria Fier, seit Jahren festes Mitglied der Rosenkopfer Laienspieltruppe, weiß mit der Rolle der Psychiatrieleiterin im weißen Kittel glänzenden umzugehen und überzeugt beim Liebeswerben des Hausmeisters großartig. Den wiederum kann Christian Plagemann beeindruckend rüberbringen. Der Hechtsprung auf die Couch und der Griff zur Pistole – wahrlich meisterhaft. Millionenschwer trotz Sprachfehler Kai Jelinek als Richard Dollinger. Als selbstgefälliger Modezar Rudolph Mooshammer weiß Joachim Plagemann einmal mehr das Saalpublikum zu bezirzen. Ihm steht Bruder Joachim, diesmal als früherer Bauingenieur Finke und in der Klappsmühle als „Don Quichotte“ in nichts nach. Stefanie Plagemann ergänzt das Bühnenspektakel als „Dulcinea“ großartig. Perfekt und restlos überzeugend als kurzbehoste Diva in langen schwarzen Strümpfen Tanja Keßler-Rudolphi. Markus Plagemann kann ihr als „Auge des Gesetzes“ gleichfalls nicht widerstehen. In die Rolle der Schwester Ines schlüpfte Claudia Merg und Ingrid Vogelsang weiß einmal mehr das Publikum schnell auf ihre Seite zu bringen und zu begeistern. Als Reinigungskraft „Svetlana“ treibt sich die Stimmungswogen am jedem Spielabend hoch und lässt sich stets die Beziehung von dem Beleuchtungsmittel Birne zum gleichnamigen Obst erklären. Wenn das Hausmeister Schmitt das wortreich tut, kann einfach kein Auge trocken bleiben. Ende gut, alles gut. Das Diebestrio jedenfalls kommt auf Umwegen zur Diamantenbeute und entfleucht dem tristen Psychiatrie-Alltag auf dem Luftweg. In den Armen von Frau Dr. sieht sich Hausmeister Ernst Schmitt wieder, derweil Schwester Ines einen Ruheplatz auf der Couch findet.