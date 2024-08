1500 Akkus und etwas Asbest in Lagerhalle Nach Großbrand: Bürger sollen nichts aus dem Garten essen

Landrätin Susanne Ganster (CDU), die in der Brandnacht für mehrere Stunden die Einsatzleitung hatte und am Mittwoch vor Ort war, ist es ein Anliegen, allen beteiligten Einsatzkräften für ihren Einsatz zu danken. In der Spitze waren in der Brandnacht bis zu 200 Kräfte verschiedener Organisationen aus dem Landkreis und weit darüber hinaus aktiv, so die Kreis-Pressestelle mit. Ganster betonte: „Es war schnell klar, dass dies aufgrund der umfangreichen Lösch- und Nacharbeiten nicht ein Einsatz von Stunden, sondern mehrerer Tage wird. Ich danke allen Beteiligten für die schnelle und reibungslose Zusammenarbeit in dieser außergewöhnlichen Lage.“