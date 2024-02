Landesbetrieb Mobilität macht Hoffnung L 480 soll ab 2025 saniert werden

Die Landstraße 480, aus Richtung Großsteinhausen kommend und durchs Heidelbingertal hoch zum Fashion-Outlet in Zweibrücken führend, soll in diesem Jahr einen Planungsabschluss bekommen. Im nächsten Jahr könnten die eigentlichen Bauarbeiten für die Straßensanierung gestartet werden. Entsprechende Mitteilungen erhielt jetzt die Dietrichinger Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang vom Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Kaiserslautern, Richard Lutz. Ein Lichtblick für die Menschen aus der Region, wie Ortsbürgermeisterin Vogelgesang und ihr Amtskollege Volker Schmitt aus Großsteinhausen unisono feststellen. Vor allem Berufspendler, Schüler, Besucher der Rosenstadt und des Fashion-Outlet wird die Kunde erfreuen, sind sich Ulrike Vogelgesang und Volker Schmidt gewiss.