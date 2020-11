Nach Vollsperrung der L 478 Richtung Hornbach seit dem 20. Januar : Brücke bei Mauschbach übers Wochenende befahrbar

Auf diesem Foto vom 2. November war schon erkennbar: Die Arbeiten sind so weit fortgeschritten, dass die Straße befahrbar ist. Foto: Norbert Schwarz

Mauschbach/Hornbach Kommende Woche muss aber für Arbeiten am Bankett noch einmal drei Tage gesperrt werden.

Wie Verbandsgemeinde-Bürgermeister Björn Bernhard am Freitagmittag dem Merkur mitteilte, habe er sich gemeinsam mit Mauschbachs Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben erfolgreich beim LBM (Landesbetrieb Mobilität) dafür eingesetzt, die seit 20. Januar gesperrte Brücke von Freitagmittag bis Sonntagnacht schon für den Verkehr freizugeben. Dies war zuletzt erst für kommende Woche geplant (wir berichteten). Angesichts der Probleme durch die weite Umleitungsstrecke, zuletzt verstärkt druch weiterere Baustellen, sei ihm und Krippleben aber wichtig gewesen, die Befahrbarkeit der Brücke zu nutzen, ums sie übers Wochenende für den Verkehr zu öffnen, erläuterte Bernhard. Die Sperr-Schilder würden gerade entfernt, sagte er in dem Telefonat am Freitagmittag.