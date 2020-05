KVHS Südwestpfalz : Kreisvolkshochschule startet Kursbetrieb

Südwestpfalz Mindestabstand muss bei Bewegungskursen stets beibehalten werden. Ein paar Online-Kurselemente sollen auch nach der Corona-Zeit bleiben.

Für einen Stufenplan zur schrittweisen Öffnung wurde ein einrichtungsspezifischer Hygieneplan erstellt, der sich an der Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz, den Hygieneplänen der Schulen, den Empfehlungen des rheinland-pfälzischen Volkshochschulverbandes, den aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes und an den Empfehlungen des Gesundheitsamtes Südwestpfalz orientiert, informiert André Schattner von der Kreisverwaltung.

Der Unterricht finde nur in den Gebäuden statt, in denen die Hygienemaßnahmen umgesetzt werden können. Einige Kurse müssen eventuell aufgeteilt werden, wenn durch die neue Anordnung der Tische nicht alle Teilnehmer gleichzeitig in einem Raum unterrichtet werden können. Generell müssen Teilnehmende, Lehrkräfte und weitere Mitarbeitende den hauseigenen Hygieneplan befolgen. Außerdem wird es eine Hygieneverantwortliche geben, die bei Unklarheiten kontaktiert werden kann.

Besonders gefährdete Teilnehmer sind in hohem Maße zu schützen, dies betrifft beispielsweise auch die Seniorenkurse. Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, werden erst einmal nicht im Präsenzunterricht unterrichten. In der Geschäftsstelle sollten Anmeldungen für Kurse weiterhin hauptsächlich digital beziehungsweise telefonisch erfolgen.

„Es gab kaum Abmeldungen. Die Teilnehmenden und auch die Kursleitungen waren sehr verständnisvoll. Wir haben uns sehr über die gute Resonanz der Online-Angebote gefreut“, sagt die Pädagogische Leiterin der KVHS, Rosa-Martine Knoth. Schon kurz nachdem die Kurse in Präsenzform unterbrochen werden mussten, begannen die ersten online durchgeführten Kurse. Der Unterricht findet per E-Mail, über das Lernportal der KVHS und in virtuellen Kursräumen statt. Dort kommen die Teilnehmer entweder per Videokonferenz zusammen oder sie bearbeiten in selbst gewählten Zeitfenstern für sie hinterlegtes Material. Auch hierbei sind die Unterrichteten in ständigem Kontakt zu ihrer Kursleitung und bekommen zu festen Zeiten Rückmeldungen.