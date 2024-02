Jahrelanger Vorlauf Hohn entsetzt über L 465-Sanierungspläne

Stadtbürgermeister Reinhold Hohn aus der Pirminiusstadt ist fassungslos, redet sich selbst regelrecht in Rage. Der Plan, den Ausbau der L 465 von Mittelbach-Hengstbach aus in Richtung Altheim im Saarland erst in einigen Jahren beginnen zu wollen (wir berichteten), bringt ihn auf die Palme. Für Hohn (FDP) werden in dieser Hinsicht nicht die Zeichen der Zeit und die Sorgen der Bürger und Berufspendler erkannt.