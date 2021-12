Wiesbacher Krippenspiel : Coronafeste Kino-Show

Corona und die Hygienevorschriften bei Gottesdiensten brachten ums Haar ein Aus, doch dann hatten Maria Hasenfratz und Carina Oberer einen ganz besonderen Einfall. Alles wurde verfilmt, die Akteure: 17 Kinder aus Krähenberg, Wiesbach, Käshofen und Mörsbach. Foto: Norbert Schwarz

Krähenberg/Wiesbach Das Wiesbacher Krippenspiel sollte abgesagt werden, konnte aber mit einer pfiffigen Idee gerettet werden.

Das Virus Covid19 kennt keine Grenzen. Zugegeben ein alter, schon seit zwei Jahren bekannter Hut. Aber dass dadurch auch altbekannte Strukturen empfindlich betroffen werden, muss doch allen wieder ins Bewusstsein gerufen werden. Stichwort: Weihnachtsgottesdienste! Auf den an Heiligabend in der protestantischen Dorfkirche von Wiesbach hatten sich insbesondere 17 Kinder aus Krähenberg und Wiesbach gefreut. Krippenspiel an Heiligabend? Den Verantwortlichen war das zu heikel. Aber da hatten sie die Rechnung ohne die Mütter Maria Hasenfratz und Carina Oberer gemacht.

Wiesbachs Pfarrer Milan Unbehend hatte Maria Oberer und Carina Ober nicht allein dafür gewonnen, dass sie mit den Kindern das Krippenspiel für die Messe an Heiligabend im Wiesbacher Gotteshaus der protestantischen Kirchengemeinde einstudieren. Nein, die Arbeit mit den Kleinen und der bekannten Geschichte von der Herbergssuche war den Müttern schier ans Herzen gewachsen. Die Kinder lernten die Texte im Nu. Und das sollte wegen Corona jetzt alles umsonst gewesen sein?

Papperlapapp, so nicht, da wissen wir uns zu helfen. Da schlagen wir den Hygienevorgaben einfach ein Schnippchen, sagten sich die Mütter und die ganze Geschichte bekam jetzt wegen Corona sogar noch einen zusätzlichen Kick. Die Mütter ersannen nämlich eine kurzfristige Verfilmung. Bei Werner Wagner aus Wiesbach, der sonst als Laienspieler selbst für Furore sorgt, wurde kurzerhand die Kamera ausgeliehen und flugs ging es zu den Drehorten im eigenen Dorf.

Damit bekam der Streifen sogar noch eine ganz besondere Note. Die Gartenlaube der Familie Oberer beispielsweise wurde in Windeseile zum Stall umfunktioniert, bekam als Staffage Strohballen. Weil weder in Krähenberg noch in Wiesbach ein Esel aufzutreiben war und der Gedanke, einen solchen vielleicht aus Biedershausen herzuschaffen, doch als zu umständlich abgetan wurde, improvisierten Maria Hasenfratz und Carina Oberer einfach. Sie brachten Milchkuh Paula, schwarzweiß und durchaus anschaulich, ins Spiel.

Bereits nach zwei Drehtagen war alles „im Kasten“, musste nur noch dem Dreh wie im großen Stil auch üblich, der passende Schnitt verpasst werden, wofür sich einmal mehr Werner Wagner als einfühlsamer Bildbearbeiter erwies. Das Krippenspiel für den Gottesdienst an Heiligabend war damit buchstäblich gerettet, die Arbeit der Kinder keineswegs umsonst.

Die kleine Rasselbande im Alter von drei bis zehn Jahre hatte sich auch solche Mühe gegeben und die Geschichte war natürlich zeitgemäß in Szene gesetzt, wie die Gottesdienstbesucher im Wiesbacher Gotteshaus jetzt miterleben konnten.

Maria und Josef, von Nele Meyer und Marlon Arzt bestens ins Bild gerückt, klopften an Krähenberger Türen weil sie sich auf Herbergsuche befanden. Doch dafür hatten die befragten wahrlich keine Zeit. Noch jede Menge Arbeit für das nahende Weihnachtsfest, noch so viele Besorgungen, nein, dann noch jemandem Unterkunft zu bieten? Das kam doch überhaupt nicht in Frage. Geschenke waren doch wichtig, Lichter, Effekte wichtig. Hilfe für andere, den Nächsten. Sowas kommt doch nicht in der heutigen Zeit in die Tüte, war zu hören und wurde an verschiedenen Drehorten passend ins Spiel gebracht.

Eine Reporterin begleitete nämlich die Suchenden, befragte die Menschen, was ihnen zu Weihnachten einfällt und wichtig sei. Bis doch jemand Erbarmen zeigte und der schwangeren Maria mit Josef an der Seite zumindest einen Stall als Dach über dem Kopf überließ.

In zwei Heiligabend-Gottesdiensten wurde den Gottesdienstbesuchern der Streifen gezeigt, ernteten die kleinen Akteure höchste Anerkennung und retteten damit Heiligabend im Wiesbacher Gotteshaus.