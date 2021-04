Ortsgemeinderat Contwig : K 74 Contwig–Oberauerbach wird erneuert

Contwig Auch ein Vorschlag für eine Hundetoilette war Thema im Rat.

Der Straßenbelag der Kreisstraße 74 zwischen Contwig und Oberbauerbach wird erneuert. Die Baustellenzeit beträgt sechs Wochen. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Kosten mit rund 15 000 Euro, hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung (aus der wir bereits Weiteres ausführlich berichteten) beschlossen. Die Einfahrt zum Kreuz am Ortsende Richtung Oberauerbach wird umgestaltet, um besser das Oberflächenwasser abzuleiten. Deshalb die Beteiligung der Ortsgemeinde mit dem Kostenaufwand.