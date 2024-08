Kerb in Krähenberg Nachwuchs in den Startlöchern

Die Landfrauen, der Förderkreis der Feuerwehr und die Ortsgemeinde selbst werden dafür sorgen, dass an diesem Wochenende in Krähenberg wieder groß gefeiert wird. Kerwezeit ist angesagt und das Kerwefeiern hat in Krähenberg schon lange Tradition, obgleich im Moment ein gewisse „Durststrecke“ überwunden werden muss, was das zünftige Kerbefeiern mit Straußmädels und Straußbuben angeht. Allerdings, mehr als nur ein Hoffnungsschimmer zeigt sich am Firmament. In der Dorfjugend zeichnet sich Interesse ab, die Tradition wieder aufleben zu lassen. „Da ist was im Werden“, meint Ortsbürgermeister Walter Arzt.