Direktwahlen im Zweibrücker Land Nur eine politische Überraschung auf dem Land

Kein Wahlkampf gegen Paul Sefrin sondern einen Wahlkampf dafür, dass die Bechhofer Wähler sich zwischen zwei Bewerbern entscheiden können, so hatte Thorsten Jung von der SPD seine Kandidatur um das Ehrenamt des Ortsbürgermeisters von Bechhofen publiziert. Bei der gestrigen Auszählung musste der Behördenleiter Brügel am längsten auf die Meldung des Ortes Bechhofen warten, denn dort musste eifrig nachgezählt werden. Dabei brachten es die Wahlberechtigten fertig, am Ende mit einem ganz außergewöhnlichen Ergebnis aufzuwarten, dass es in dieser Form am gestrigen Wahlsonntag sonst in keiner anderen Ortschaft gab. Insgesamt wurden 116 ungültige Stimmen (!) von den Wahlhelfern festgestellt und gezählt. Im Ehrenamt bleibt Paul Sefrin mit insgesamt 707 Stimmen. Auf den SPD-Kandidaten Thorsten Jung entfielen 439 Stimmen.