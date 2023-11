Kolumne Apropos Feiertag für alle?

Umso besser, dass an Allerheiligen wieder alles normal ist. Aber was heißt schon normal? Denn genau so normal ist es für viele Menschen, an solchen Tagen zu arbeiten. Und da ist es egal, ob Sonn- oder Feiertage. Egal, ob Rheinland-Pfalz oder Saarland. Zeitungen wollen gedruckt werden, Touristen wollen herumgefahren werden und Gäste im Restaurant wollen bedient werden. Doch auch Patientinnen und Patienten müssen an Feiertagen gepflegt werden. Ärzte sind an diesen Tagen ebenso normal im Einsatz wie das Pflegepersonal. Denn die Gesundheit kennt keine Feiertage. Natürlich darf man sich dennoch über einen freien Feiertag freuen, auch dann, wenn das für einen selbst völlig normal ist. Doch ein Gedanke an all die Menschen, die unser Leben auch an diesen Tagen ermöglichen, tut sicher auch nicht weh. Und wenn es nur ein kurzer ist.