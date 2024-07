Verbandsgemeinderat Koalition in Zweibrücken-Land steht

Stark verbessert hat sich zudem die UWG in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land mit dem Althornbacher Ortsbürgermeister Bernd Kipp an der Spitze. Zu seiner Lieblingsfeststellung zählte in der abgelaufenen Wahlzeit, dass die UWG ja einzige Oppositionsgruppe sei, denn mit einem Beigeordneten oder sonstwie war sie direkt ins Verwaltungsgeschehen nicht eingebunden. Die UWG verbesserte sich von 9,7 Prozent im Wahljahr 2019 auf nunmehr 13,2 Prozent, was ihnen jetzt die Stellung einer Verbandsgemeindebeigeordneten sicherte. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur: „Wahlen kann man nicht vorgreifen, auch die Beigeordneten werden in der konstituierenden Sitzung gewählt, doch wenn wir es so hinbekommen wie jetzt abgesprochen, dann ist mit dieser Aufgabenverteilung absolut der Wählerwille wiedergegeben!“