Sanierung in Eigenregie : Kleinsteinhauser Bürger packen fürs Kapellchen an

Bald wieder eine Zierde für den gesamten Ort, das „Kapellchen“ von Kleinsteinhausen. Eine Unterstellmöglichkeit für Busreisende der ganz besonderen Art. Foto: Norbert Schwarz

Kleinsteinhausen Mit dem Eigeneinsatz soll erreicht werden, dass die Sanierung des ungewöhnlichen Wartehäuschens finanziell nicht aus dem Ruder läuft.

Neuer Ringanker, neues Gebälk und in den nächsten Tagen auch eine neue Dacheindeckung aus Biberschwanz, die für das kleine historische Gebäude organisiert wurde, das vor fast 100 Jahren als Wetterschutz für Busreisende errichtet wurde. Weil finanziell der Ort nicht auf Rosen gebettet ist, wird in Kleinsteinhausen in Eigenleistung das Gebäude mit der sakralen Bezeichnung im Augenblick wieder baulich auf Vordermann gebracht. Ortsbürgermeisterin Martina Wagner ist ob soviel Eigeninitiative natürlich hoch erfreut und weiß das Zupacken der Helfer zu schätzen.

Sprechen die Bürger von Kleinsteinhausen oder aus den benachbarten Orten vom „Kapellchen“, dann ist das beileibe kein sakraler Ort, wie der ortsunkundige Betrachter bei der Namensnennung muss. Nein, der Ort, wo Busreisende, Erwachsene oder Schüler vor jeder Witterung Schutz finden, ist ein in den 20er Jahren errichtetes Wartehäuschen aus festen Baumaterialien, das längst in die Jahre gekommen war. „Es drohte uns unter der Hand zu zerfallen und sicher hat schon der eine oder andere gedacht, warum wird das alles nicht abgerissen. Aber die Bürger von Kleinsteinhausen wissen um diesen geschichtsträchtigen Ort“, beschreibt Ortsbürgermeisterin Martina Wagner den baulichen Zustand der Gemeindeeinrichtung, die nach den Aussagen in der Dorfchronik 1925 vom damaligen örtlichen Bauunternehmer Otto Hüther errichtet wurde.

Die Sanierung ist mehrfach im Rat diskutiert worden und wie so oft kam das Gremium zur Überzeugung: Erhalt auf jeden Fall, doch allein mit Eigenleitung lässt sich das Werk verrichten. Doch darin hat Martina Wagner ausreichend Erfahrung, weiß, wen sie bei entsprechenden Arbeiten im Ort dafür anzusprechen hat.

Die Ortsbürgermeisterin ist froh darüber, dass die heftige Regenzeit zum Monatsbeginn ein Ende hat, weil jetzt an der Baustelle wieder gearbeitet werden kann. Ein Bauunternehmen erneuerte den Ringanker, das neue Dachgebälk steht. In Eigenleistung hatten die Helfer schon zuvor den Dachabriss besorgt. Gebrauchte Biberschwanzziegel wurden durch Mundpropaganda organisiert, das „Kapellchen“ soll schließlich wieder im alten Stil erneuert werden. Der Kostenrahmen für die Erneuerungsarbeiten insgesamt war limitiert, mehr als 10 000 Euro darf alles nicht kosten. Eine neue Dachtraufe gibt es zudem, ob der Außenanstrich wegen der Witterung noch dieses Jahr angebracht werden kann, ist fraglich.

In der Dorfchronik von Kleinsteinhausen ist übers „Kapellchen“ nachzulesen, dass der Gemeinderat sich 1925 für diese Schutzeinrichtung aussprach und das Errichten eines „Schutzhäuschens“ beim Haltepunkt „Kapellchen“ ausgesprochen hat. Mit einer Grundfläche von drei auf vier Meter. Zur Winterszeit dann verrichtete das schon erwähnte Bauunternehmen Otto Hüther die Arbeiten. Die Bezeichnung erinnert an eine ehemalige Kapelle, die sich an dieser Straßengabelung befand. Auf deren Grundmauern war man dem Chronisten Rohr nach im Jahre 1866 gestoßen. Gemeint ist der Straßenbau Richtung Bottenbach und Großsteinhausen, welcher oberhalb von Kleinsteinhausen am Ort vorbeiführt. 1547 habe an der erwähnten Stelle ein „Heilig Häuslein“ gestanden, eben eine Kapelle. Die soll in der Reformationszeit untergegangen sein. Denn da habe der Zweibrücker Herzog Wolfgang von Stürzelbronn (heute Frankreich) den Zehnten für die beiden Steinhauser Orte zurückgekauft. Als Folge wechselte die Bevölkerung den Glauben, wurde „reformiert“, trat vom katholischen zum protestantischen Glauben über. Das um die Kapelle liegende Weideland habe wohl dem Gemeindehirten als Zubrot gedient.