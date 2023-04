Kleinsteinhauser Rat Grundsatzentscheidung für neue Bauplätze

Verbessert haben sich die Gemeindefinanzen. Wie Ortsbürgermeisterin Wagner beim Vorstellen des Nachtragsetats anmerkte, ist dieses Plus beim Anteil an der Einkommensteuer wie einer gestiegenen Gewerbesteuer festzustellen. Für 11 000 Euro wurden beim Kindergarten Schallschutzmaßnahmen umgesetzt. Auf die eigenständige Kindertagesstätte sind alle stolz, das lassen sich die Kleinsteinhauser auch was kosten. 5000 Euro werden im Etat für Fortbildung bereitgestellt. Abschließen will Martina Wagner möglichst schnell die Sanierungsmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus. „Manchmal habe ich schon den Eindruck, dass das ein mehr als schwieriges Unterfangen ist. Aber wer alte Bausubstanz renoviert und saniert, ist halt vor Überraschungen nie gefeit!“ Im Gespräch erinnert Martina Wagner an die vielen Kleinigkeiten. Da mussten tragende Deckenbalken „geschuht“ werden, der Umstand, dass das Haus unter Denkmalschutz steht, musste bei jedem Sanierung schritt bedacht werden. Die Sanierungsrestkosten sind jetzt mit 76 000 Euro veranschlagt worden. Der Nachtragsetat wurde einstimmig angenommen.