Ortsgemeinderat Grund- und Hundesteuer steigen

Weitere Maßnahme sind notwendig, um im Falle von entsprechenden Naturereignissen gewappnet zu sein. Oberhalb der Frankenstraße beispielsweise ist das Anlegen eines Grünstreifens geplant. Geländemulden sieht das vom Planungsbüro Dilger aus Dahn erarbeitete Gesamtkonzept entlang von verschiedenen Wirtschaftswegen vor. Beim Geländetiefpunkt in der Hauptstraße wird ein Notabfluss geschaffen. Die Verwaltung habe mit den Grundstückseigentümern entsprechende Verhandlungen geführt, eine Betreten der Flächen zum Verrichten der Arbeiten liege vor, so die Ortsbürgermeisterin in der Sitzung. Diese zusätzlichen Planleistungen vergab am Sitzungsabend der Rat nunmehr an das mit dem Erstellen des Urkonzeptes bereits betraute Planungsbüro Dilger aus Dahn.