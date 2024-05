Haushaltsberatungen Ohne Eigenleistung geht es weiter nicht

„An helfenden Händen mangelt es selten, wir brauchen sie, denn nur auf diesem Wege können wir den Wohnwert in unserem Heimatort weiterhin steigern“, sagte sie. Dabei geht es meist darum, die Bürger auf keinen Fall über das ohnehin schon hohe Maß mit öffentlichen Abgaben weiter zu belasten. Eigenleistung durch Mitstreiter und Helfer seien deshalb ebenso eine nicht wegzudenkende Möglichkeit der Projektfinanzierung wie das Auftreiben von Geldgebern und Sponsoren bei den unterschiedlichsten Vorhaben. „Wenn der einheimische Malerbetrieb die Farbe zum Außenanstrich des Kapellchens zur Verfügung stellt, dann hilft das unserem Ort, weil wir dadurch Geld einsparen“, merkte Martina Wagner beispielgebend an und dankte grundsätzlich in diesem Sinne allen Unterstützern.