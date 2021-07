Werksausschuss Thaleischweiler-Wallhalben vor Ort : Kläranlage wird umweltfreundlicher

Verbandsgemeindebürgermeister Thomas Peifer (rechts) und Werkleiter Joachim Becker (links) informierten den Werksausschuss vor Ort über das, was derzeit in der Anlage technisch und baulich verändert wird. Foto: Norbert Schwarz

Wallhalben/Maßweiler In Wallhalben soll durch modernisierte Technik künftig mehr Phosphat aus dem Wasser entfernt werden. Für das Maßweiler Neubaugebiet vergab der Werksausschuss Aufträge.

Im Wirtschaftsplan der Werke der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben sind Mittel für die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage in Wallhalben bereitgestellt. Vor Ort konnten sich jetzt die Ausschussmitglieder ein umfassendes Bild über die bereits angelaufenen Arbeiten machen. Zu sehen gab es dabei nicht nur hochdigitalisierte Arbeitsplätze der Beschäftigten in der zentralen Kläranlage im Wallhalbtal oberhalb der Kneispermühler. Sondern auch Baustellenbereiche wie die der künftigen Anlage zum Entziehen des Phosphatgehaltes aus dem Abwasser.

Werkleiter Joachim Becker erläuterte: „Wir entziehen jetzt schon das im Abwasser ankommende Phosphat. Dieser Vorgang wird allerdings im Augenblick noch per Handarbeit vorgenommen. Künftig wird das allerdings mit fortwährenden Messungen verknüpft mechanisch geschehen. Der Fachmann spricht dabei von einer Phosphatfällung. Dieser Klärschlamm wird auf unserer Anlage gesondert gesammelt und weiter behandelt.“ Dafür gebe es verschiedene Arbeitswege.

Bei den mehreren Baustellen auf der Kläranlage konnte dann nochmals detailliert die Gesamtthematik verdichtet und mit entsprechenden Fragen von Ausschussmitglieder aufgedröselt werden. So auch im Themenbereich „Klärschlamm“. Werkleiter Becker erinnerte daran, dass mit der neuen Düngelmittelverordnung das Ausbringen des Klärschlamms zeitlich begrenzt sei. „Das Ausbringen von Klärschlamm ist endlich. Im Hinblick darauf werden im Augenblick auf unserer Kläranlage in Wallhalben die Vorkehrungen dafür getroffen, wie wir das alles mit dem Klärschlamm besser steuern können.“

Zum Sitzungsauftakt vergaben die Ausschussmitgliedern an die Firma A+B Staab aus Schmitshausen den Auftrag zum Bau des Entwässerungskanals für das neue Baugebiet in Maßweiler. Dort erschließt die Ortsgemeinde Bauland für zehn neue Eigenheim. Zunächst waren die Weichen zum Schaffen der Erschließungsanlagen mit einem Erschließungsträger gestellt. Dann allerdings erging ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz zu dieser Thematik – und infolgedessen schaffen Ortsgemeinde, Werke und der Wasserzweckverband die jeweiligen Anlagenteile in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich.