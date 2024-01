Finanzfragen ungeklärt Kita-Gebäude bleiben vorerst bei Ortsgemeinden

Björn Bernhard bestätigte auch in der Diskussion, dass ganz am Anfang der Gespräche zur Übernahme des Personals durch die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land auch der nächste Schritt, die Übernahme der Kindertagesstätten eine Gedankenrichtung gewesen sei. Bernhard umschrieb nochmals die gegenwärtige Situation und führte allen die Problematik vor Augen. „Der eine oder andere Kindergarten ist in die Jahre gekommen, einige sind gut in Schuss, manche befinden sich noch im Bau. Gut vorstellbar dass jene Orte, welch direkt neu Bauen, froh darüber wären, wenn die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land in die Trägerschaft einsteigt. Aber, es ist nicht ganz einfach wie später das alles finanzierungstechnisch geregelt werden kann!“ Über Gespräche mit Bürgermeistern, die einen solchen Schritt bereits getan haben, berichtete der Verwaltungschef und stellte als Fazit fest: „Es ist momentan nicht absehbar, dass das bei uns in absehbarer Zukunft passiert!