Ortsgemeinderat Contwig : Neuer Plan für Dachkonstruktion

Noch immer Baustillstand beim Kindergartenneubau (Bild) an der Maßweilerstraße. Zum Gutachten des Sachverständigen können noch fragen gestellt werden, das Verfahren ist somit noch in der Schwebe. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Der ruhende Kindergarten-Neubau ist eines der Themen bei der Sitzung des Contwiger Rates am Mittwoch.

Kein Baulärm an der Kindergartenbaustelle für die neue Einrichtung an der Maßweilerstraße in Contwig. Wegen des Schimmelbefalls und der Nässe „von oben“ haben noch die Verantwortlichen des anhängenden Beweissicherungsverfahrens das Sagen. Mit einem gesonderten Antrag will jetzt aber die SPD-Ratsfraktion eine Prüfung und eventuelle Umplanung der bestehenden Dachkonstruktion. Der Beratungspunkt der kommenden Sitzung am Mittwoch, 23. Juni, um 19 Uhr im großen Saal des Feuerwehrgerätehauses dürfte deshalb eine gewisse Brisanz haben.

Apropos Tagesort im Feuerwehrgerätehaus: Ratsmitglieder und Medien sind von der Verwaltung zunächst wie in der Vergangenheit üblich in die Turnhalle der Vereinigten Turnerschaft eingeladen worden, ehe jetzt der Verwaltungshinweis dahin kam, dass das Gremium im großen Feuerwehrsaal tagt. Etwa deshalb, weil es mit dem Förderantrag der VTC bei der Ortsgemeinde nicht so einfach klappte. „Oh nein, auf keinen Fall“, meint Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette, der es trotz der noch immer herrschenden Pandemie nicht so einfach untergekommen war, dass Lockerungen auch im Nutzungsbereich von Sporthallen gesetzlich festgeschrieben sind und die „Corona Herzsportgruppe“ möglich ist und diese hätte ausgeladen werden müssen. Dazu Ortsbürgermeisterin Brinette: „Das wollte ich natürlich auf keinen Fall. Deshalb nahm ich sofort mit Wehrführer Arthur Lorenz Kontakt auf und stellte sicher, dass der Rat auch im Saal des Feuerwehrgerätehauses tagen kann, wo wir uns jetzt treffen!“

Zurück zum SPD-Antrag. Nadine Brinette hält sich zunächst mal an das Faktische in der Sache. „Das Beweissicherungsverfahren ist noch immer nicht abgeschlossen. Zunächst konnten bis zum 28. Mai alle Parteien zum vorliegenden Gutachten Stellung beziehen. Wir als Ortsgemeinde haben das fristgerecht getan. Dennoch wurde auf Antrag einer Partei, von wem ist mir nicht bekannt, die Frist verlängert. Jetzt endet die Frist zur Stellungnahme am 28. Juni. Also sind wir weiterhin in einem schwebenden Verfahren. Das ist für mich als Gemeindevertreterin zunächst Tatsache.“

Keine besondere Beratungshürden sieht die Ortsbürgermeisterin Brinette dafür beim kommenden Straßenausbauprojekt Hohlbach. Planer Horst Wonka aus Nünschweiler habe den Mitgliedern des Bauausschusses die Planung vorgestellt und die Erläuterungen gegeben. Im Einmündungsbereich „Schubert-/Schulstraße“ soll ein Verkehrsspiegel den Gefahrenpunkt mithelfen zu entschärfen, gleiches gilt für das Aufstellen von Geschwindigkeitsmesstafeln in Contwig und Stambach. Mit ihnen sollen die Verkehrsteilnehmer einen optischen Hinweis dazu bekommen, wie schnell sie im Augenblick unterwegs sind und vielleicht dadurch animiert werden, das Tempo notfalls zu mindern.

Um die Beschaffung von Sitzbänken geht es generell, Sitzmöglichkeiten fehlen auch beim neuen Kinderspielplatz im derzeitigen Neubaugebiet „Bohnrech“, welcher ja kommenden Monat für die Kinder freigegeben werden soll (wir berichteten). Für den derzeit im Rathaus eingerichteten Kindergarten muss zusätzliches Mobiliar angeschafft werden und einen Zuschuss der Ortsgemeinde möchte die katholische Kirchengemeinde „Sankt Laurentius“ für das umgestaltete Außengelände beim Kindergarten der Kirchengemeinde haben. Der Zuschuss ist auf rund 960 Euro beziffert. Über die Erfahrungen mit dem Bürgerbus wird die Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette ausführlich berichten. Zudem wird sie auf jetzt schon erkennbare Nutzungsmängel beim barrierefreien Umbau der Bushaltestelle in der Contwiger Ortsmitte hinweisen wenn es darum geht, dem Planungsentwurf zuzustimmen. Brinette zum Pfälzischen Merkur: „Wir haben uns mehrfach vor Ort getroffen. Der Bus kann bei uns vor Gröschels nicht nahe genug an den späteren Hochbord ranfahren, weil der Anfahrwinkel nach unserer Ansicht nicht passt. Planer und LBM meinen aber, das würde schon passen!“