Althornbach : Kita-Erweiterung genehmigt

Althornbach Die Althornbacher haben jetzt die Baugenehmigung erhalten. Gearbeitet wird auch weiter am Bürgerhaus.

Das beauftragte Planungsbüro Arnold aus Pirmasens musste zu diesem nicht minder kritischen Punkt Rede und Antwort stehen. Bernd Kipp: „Die Baugenehmigung ist in der Sache selbst zunächst einmal Dreh- und Angelpunkt gewesen. Das ist in einem solchen Verfahren stets der Fall. Andererseits liefen schon in der jüngsten Vergangenheit die weiteren Planungsarbeiten auf Hochtouren, sprich die Vorbereitungen zum Ausschreiben der einzelnen Gewerke.“ Von der Verwaltung sei ihm auf Nachfrage versichert worden, dass die Angebote noch vor den Weihnachtsfeiertagen rausgehen. Bis Mitte Januar des neuen Jahres wäre dann ein Nachrechnen der eingegangenen Angebote möglich. „Ich sehe die Zeitschiene so, dass wir dann am Monatsende nachgerechnete Angebotsunterlagen auf dem Tisch haben und wir im Ortsgemeinderat die Arbeiten für die verschiedenen Gewerke vergeben können. Also im ersten Quartal des neuen Jahres müsste unbedingt der Startschuss zu den Erweiterungsarbeiten fallen. Davon gehe ich ganz fest aus und wäre schon enttäuscht, wenn das so nicht klappen würde,“ so Bernd Kipp.