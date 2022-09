„Storchennest“ Althornbach : Mehrkosten von 280 000 Euro

Althornbach der Anbau an die Kita „Storchnnest“ in Althornbach macht der Gemeinde Kummer.

Und die Quintessenz von allem? Bürgermeister Bernd Kipp und die Ratsmitglieder müssen die bittere Kostenpille schlucken, sollten Kinder und Eltern nicht die Leidtragenden sein, so die sachliche Analyse bei der Ratssitzung am Donnerstagabend im Bürgerhaus. Sollten jetzt noch die Räume in der Kindertagesstätte im Hinblick auf die Corona-Pandemie und deren Folgen in der Zukunft mit entsprechenden Lüftungsgeräte zur Luftsäuberung ausgestattet werden, dann müsste mit einem weiteren Kostenschub von rund 200 000 Euro gerechnet werden. Architekt Christoph Arnold vom gleichnamigen Planungsbüro und Geschäftsführer Oliver Stutterich vom Planungsbüro S2 in Pirmasens, der die technische Gebäudeausstattung planen und umsetzen soll, mussten den Rat mit Fakten und unsäglichen Kostenentwicklungen konfrontieren.