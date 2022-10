Kirchenchor St. Laurentius Contwig : 175 Jahre singen zur Ehre Gottes

Contwig Am Sonntag, 16. Oktober, feiert der katholische Kirchenchor St. Laurentius Contwig sein 175-jähriges Bestehen. Der Festgottesdienst wird mit der Missa breve von Charles Gounod gemeinsam mit dem Stambacher Kirchenchor gestaltet, der dabei seine 75 Jahre begeht. In diesem Rahmen werden auch die langjährigen Aktiven geehrt.

„Es sind fast alle zum Fototermin gekommen. Bis auf eine Sängerin, die in Urlaub ist“, freute sich Christina Conrad. Die langjährige Vorsitzende des Kirchenchors St. Laurentius Contwig verteilte an alle Damen türkisfarbene Auftritt-Schals und an die Herren Auftritts-Krawatten in derselben Farbe. Sie hatte 2001 von ihrer Mutter das Amt der Vorsitzenden übernommen, um den Kirchenchor, der in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen feiert, am Leben zu erhalten. Dabei war ihr die langjährige, erfahrene Stellvertreterin Liesel Semar eine besondere Stütze, ohne die sie ihr Amt nicht so gut hätte ausüben können. Die Sopranistin selbst singt seit 1996 im Kirchenchor mit und hat somit gleich in ihrer Anfangszeit vor 25 Jahren das große 150-jährige Jubiläum mitgefeiert. Seit mehr als drei Jahrzehnten liegen die Geschicke des Gesangsvereins somit in Familienhand.