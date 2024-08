Sankt Michael in Bechhofen Kirche wird für über 200 000 Euro saniert

Vor gut fünf Jahren hatte die Sanierung der Gotteshauses bei den Katholiken von Bechhofen Diskussionen ausgelöst. Nicht über die technische Notwendigkeit der Sanierungsmaßnahme als vielmehr der Frage, ob beim Schwund der Gemeindeglieder und Gottdesdienstbesucher eine solche Maßnahme Sinn ergibt. Die Abwägung fiel den Verantwortlichen alles andere als leicht. Doch unter dem Aspekt des Kulturguterhaltes und der Fortsetzung dessen, was unter unsäglichen Mühen in Jahrhunderten von Jahren aufgebaut wurde, sei die Entscheidung zum Schluss doch einstimmig gewesen, stellt Josef Becker rückblickend fest und meint ergänzend: „Wie in anderen Gesellschaftsteilen kann man in der Geschichte nachverfolgen, dass auch in der Kirchengeschichte es schon immer Höhen und Tiefen gab. Mit Blick auf das immer näher rückende Kirchenjubiläum unseres Gotteshauses (im Jahr 2030 dürfen wir Bechhofer den 100. Weihetag der Michaelskirche feiern), war die Entscheidung zur Sanierung eigentlich keine Frage mehr, da blieb uns kein Spielraum, wir mussten zusammenstehen, zumal wir das Geld bei der örtlichen Kirchenstiftung hatten, auf das Ziel Kirchensanierung und Renovierung schon seit Jahrzehnten hinarbeiten!“