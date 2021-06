Mehr Personal im Kindergarten : Battweiler stimmt widerwillig für Kostenübernahme

Battweiler Der Betrieb des Kindergartens wird wegen einer Gesetzesänderung im Jahr um knapp 12 000 Euro teurer.

Die örtlichen Kirchengemeinden, gleich ob katholisch oder, wie in Althornbach, Hornbach und eben in Battweiler protestantisch, sind vielfach Träger der Kindergarteneinrichtungen in den Ortschaften der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gewesen. An deren Stelle ist nunmehr die Landeskirche gerückt, so die Erklärung von Gerda Huber, die für die Leitung der Herzog-Wolfgang-Stiftung in Zweibrücken verantwortlich zeichnet und am Sitzungsabend Repräsentantin der Evangelischen Landeskirche in Battweiler war. Die Landeskirche, genauer der Protestantische Kindertagesstättenverbund, wünsche die Kostenübernahme für das Mehr an Personalkosten, nicht die Kirchengemeinde vor Ort.