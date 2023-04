Rat froh über Angebot der Kirchengemeinde Wiesbacher Kindergarten soll umziehen

Das neue Kita-Gesetz des Landes bringt auch die Ortsgemeinde Wiesbach als Sitzgemeinde für den Kindergarten-Zweckverband mit den Ortschaften Käshofen, Krähenberg und Wiesbach in die Bredouille. Es mangelt an geeigneten Zweckräumen. Der Turnraum ist zu klein, das Mittagessen muss wechselweise eingenommen werden, Rückzugsräume für das Personal fehlen. Allerdings, es bietet sich eine optimale Lösung vor Ort an. Die katholische Kirchengemeinde wäre bereit, das Pfarrheim in Erbpacht abzugeben. Als erstes Gremium sagt der Wiesbacher Ortsgemeinderat: Machen wir, besser als verschulden und beim Bestand anbauen!