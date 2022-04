Kindergarten Maßweilerstraße Contwig : Im Mai soll weitergebaut werden

Der Baustillstand bei der Kindertagesstätte in Contwig an der Maßweilerstraße hat die längste Zeit gedauert. Kommenden Monat sollen die Bauarbeiten fortgeführt werden. Foto: Norbert Schwarz

Contwig Beim künftigen neuen Kindergarten Contwig ist ein Ende der Durststrecke absehbar.

Ruhe bewahren, tief durchatmen und darauf vertrauen, dass es nicht zu erneuten Komplikationen beim Kindergartenneubau an der Maßweilerstraße oberhalb der Pestalozzischule kommt. So die Devise der Contwiger Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette, welche in diesen Tagen von unserer Tageszeitung wegen des andauernden Baustillstandes angesprochen wurde. Im Augenblick wird an einem Sanierungskonzept gearbeitet, soviel ist schon mal zu erfahren gewesen.

Entlocken ließ sich die Ortsbürgermeisterin beim Gespräch auch, dass im Mai wohl wieder Baustellenleben am Gemeindeprojekt an der Maßweilerstraße zu verzeichnen sein wird. Davon sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt auszugehen. Erst aber müssten die Mitglieder des Ortsgemeinderates umfassend unterrichtet werden. Brinette: „Das Beweissicherungsverfahren ist mehr als zeitraubend gewesen. Das gilt es einfach so festzuhalten. Stellungnahmen, Ergänzungen, Rückfragen von beiden Seiten.“

Die Gemeinde als Bauherrin will natürlich schadlos aus der Sache herauskommen. Im Juni werden es zwei Jahre, seit die Bauarbeiten ruhen. Wie es technisch mit den Bauarbeiten weiter geht, darüber wird der Rat in seiner Sitzung zur Monatsmitte diskutieren. Über die wichtigen Entscheidungen des Beweissicherungsverfahrens sind die Mitglieder des Ortsgemeinderates laut Brinette stets unterrichtet worden.

Die Gutachterlichen Feststellungen sind insoweit bekannt. „Ohne den Diskussionen im Ratsgremium vorzugreifen ist es eine Tatsache, dass das bereits verlegte Gebälk nochmals runter kommt. Das ist so vom Gutachter festgehalten“, sagt Brinette.

Längst sollten die Kleinen, die gegenwärtig im Rathaus eine Bleibe mit ihren Erzieherinnen haben, in der Kita an der Maßweilerstraße sein. Ob das noch in diesem Jahr 2022 der Fall sein wird, bleibt offen. Die Frage nach der Kostensteigerung für das zunächst mit rund 1,7 Millionen veranschlagte Projekt habe die verantwortliche Bauleitung noch nicht prüfen können. Wichtig sei, so die Ortsbürgermeisterin, dass es jetzt nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens erst einmal mit den Bauarbeiten weitergeht. Zum Teil seien noch Gewerke der eigentlichen Bauhülle vergeben, für die Innenausstattung gelte das allerdings noch nicht.

In diesem Zusammenhang erinnert Nadine Brinette auch nochmals daran, dass die Außenanlage noch überplant werden müsse und der Rat auch ihrem Vorschlag nach eingehender Beratung gefolgt sei, die schon beim regionalen Hersteller bestellten und gefertigten Spielgeräte unter einer Kostenbeteiligung des Herstellers aus Hinterweidenthal für das Katastrophengebiet Ahrtal gespendet wurden. Nadine Brinette: „Die Gerätschaften würden jetzt noch immer dort unterm freien Himmel liegen und nachdem das Angebot des Herstellers kam, dieser würde die Hälfte der Herstellungskosten gleichfalls spendieren, zogen die Ratsmitglieder nach reiflichem Abwägen doch mit und die Ortsgemeinde Contwig spendierte die Bestellung für die notleidenden Kinder im Ahrtal. Jetzt können wir auch nochmals im großen Kreis unsere Bedürfnisse für die Außengestaltung der Kindertagesstätte überdenken und neu planen, was mit Sicherheit nicht von Nachteil sein wird“, sagt die Ortsbürgermeisterin überzeugt.