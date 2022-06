Ortsgemeinderat Kleinsteinhaufen : Fast 40 000 Euro für Drainage

Kleinsteinhausen Damit soll weiteres Sickerwasser am Kindergarten Kleinsteinhausen verhindert werden.

Stillstand kennt die Ortsgemeinde nicht. Ärmel hochkrempeln ist für Ortsbürgermeisterin Martina Wagner Jahr für Jahr die Losung. Vor allem dann, wenn die eigenen Haushaltsmittel nicht ausreichen, um gesetzte Ziele zu erreichen. Wie sparsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen wird, lässt sich am neuen Doppeletat für die Jahre 2022/2023 nachvollziehen, welcher in der zurückliegenden Woche verabschiedet wurde. Martina Wagner: „Wir gehen weiter sparsam mit den Steuergeldern um und sind am Jahresende froh darüber, wenn wir die gesteckten Ziele erreicht haben.“