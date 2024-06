Großsteinhausen Kindergarten feiert Bewegungsfest

Kindgerecht wusste Stephanie Schröder die Kleinen wie die erwachsenen Besucher des Bewegungsfestes für die eigene Bewegung zu sensibilisieren. Kinder, so stellte die Kindertagesstättenleiterin nochmals fest, seien ständig in Bewegung, würden so tagsüber viel erleben und erfahren. Dass selbst leblose Steine dabei eine besondere Rolle spielen können, erfuhren die Teilnehmer des Bewegungsfestes nahezu spielerisch. Erzieherin Carmen berichtete dabei über ihren Austausch mit Saskia Griffin, die bereits seit dem Frühjahr letzten Jahres in Zweibrücken „Bewegungsmangagerin“ ist und in Zweibrücken für die Landesregierung „Land in Bewegung“ aktiv. Nicht politisch sondern gesund erhaltend, weil Spaß an der Bewegung bei jungen wie älteren Menschen einen gesunden Lebensstil fördert. Die passende Ergänzung für den Bewegungskindergarten Großsteinhausen, wie Carmen Boegem treffend herausfand und flugs die Verbindung zwischen ihrer Wirkungsstätte und der Bewegungsmangagerin herstellte.