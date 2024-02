Kinderfasching bei der VT Contwig Kleine Narren feiern große Party

Der Kinderfasching am Rosenmontag habe in Contwig eine lange Tradition, weiß Karin Reinshagen. Sie habe die Veranstaltung selbst als Kind schon miterlebt und in guter Erinnerung behalten. Heute lebe der Kinderfasching mehr vom Mitmachen, sodass der Begriff Kinderparty fast zutreffender sei. „Wir haben nach Mitmach-Tänzen gesucht, die alle Altersklassen abdecken, sodass für jedes Kind etwas Passendes dabei ist“, so die 55-Jährige.