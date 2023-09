Kerb in Contwig Großer Auflauf bei Kaiserwetter

Per Megaphon teils Regieanweisung gebend, mit Handykamera in der Hand um das Geschehen für daheim Gebliebene das Gemeindegeschichtsbuch festzuhalten, mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Die Standvorrichtung auf dem Frontlader einen schweren Traktors, mit kleinen Kerwesträußen geschmückt, schwärmend über den tollen Ausblick von oben und die Begeisterung der am Umzug teilnehmenden Gruppen, Vereinsmitglieder und Bürger. Vor allem aber darüber, dass es nicht ein Kerweumzug allein von Contwiger Dorfbewohnern oder Vereinen gewesen ist. Ja, es mag zwischen den Bürgern aus beiden Ortsteilen, Contwig und Stambach, mitunter noch Meinungsverschiedenheit zu den unterschiedlichsten Dorfprojekten geben und bei der Kerwerede in Stambach letztes Jahr hatte die Ortsbürgermeisterin einen „Schuss vor den Bug“ bekommen. Doch der Kerweumzug 2023 an diesem Samstag ist ein eindrucksvoller Beweis dafür gewesen, dass viele Contwiger und Stambacher an einem Strang ziehen und das auch zu demonstrieren wissen. So sind beispielsweise die Stambacher Sportschützen mehr als nur ein bunter Farbtupfer im bunten Lindwurm gewesen, wusste der Geflügelzuchtverein mit seinem Züchter-Idol Danner zu überzeugen.