Klosterstadtleben Revue passieren gelassen Gut 100 Gäste lauschen pointierter Kerwerede

Die Redeverfasserin Helen Meyer zählte dabei selbst zu den Vortragenden, an ihrer Seite auf dem Sicherheitskorb eines Traktors stand Marcel Alt, der in gekonnter Art und Weise die gereimten Verse dem lauschenden Kerwevolk präsentierte. „Ihr liebe Leid un Kerbegäschd, trinke viel un esse feschd. Ob ihr do vorre, ihr do hinne, ob ihr schlau sinn odder spinne, ihr lange, dicke korze, schlanke, ihr Hurebeck un Geischdeskranke, ob von de Obberstadt odder vunn de Platt, vum Hoffeld, vum Zinsel unn de Unnerstadt - ihr Leid unn all ihr Gäschd, heit is Kerb, des groooße Feschd!“