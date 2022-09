Kerwen in Nachbarorten dieses und folgendes Wochenende : Schmitshauser Straußjugend besucht Kerwe Krähenberg

Krähenberg/Schmitshausen Denn im Rosendorf selbst wird die Kerwe erst eine Woche später gefeiert.

Doch was das Organisieren von zünftigen Kerwetagen angeht, konnte der Ortsbeigeordnete Arzt reichlich Erfahrung sammeln. Im frisch sanierten Dorfgemeinschaftshaus ist für dieses Wochenende alles bestens vorbereitet. Zwischen der neuen Feuerwehrunterkunft und dem Dorfgemeinschaftshaus gibt es einen riesigen Biergarten, wo bei herrlichem Spätsommerwetter mächtig „die Post“ abgehen wird. „Hofbistro“ nennen die Krähenberger übrigens den Biergartenbereich. Los geht es dort bereits am heutigen Freitag ab 17 Uhr mit Curry- und Bratwurst oder schmackhaften Frikadellen und Pommes. Der bekannte „Krähen-Burger“ kommt am Samstag hinzu.

Im benachbarten Schmitshausen laufen sich derweil 14 Straußmädels und -buben für die Kerwe am zweite September-Sonntag förmlich warm. In „Pitts-Scheune“ nimmt das Baumschmücken viel Zeit in Anspruch 15 000 bunte Papierbändchen werden zurzeit am Strauß befestigt. An diesem Sonntag morgens treffen sich alle zur Werbewanderung. Vom Rosendorf aus geht es hinunter in die Talaue von Wallhalben. Bei der Kneispermühle wird längere Zeit gerastet und krönender Abschluss soll die Kerwe in Krähenberg sein.