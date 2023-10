Kerwe Stambach Alles andere als eine trockene Sache

Welch ein Sauwetter. Die Kerbefeiernden konnten einem in tiefster Seele leidtun. Dauerregen, sintflutartige Regenfälle. Doch die widrigen Umstände am Wochenende schreckten bei der Kerwe in Stambach nicht ab. Im Gegenteil, Interessierte strömten herbei, engagierte Brauchtumspfleger waren zur Stelle, die Mitglieder der Vereine aus Contwig und Stambach sorgten für eine tolle Fackelzugpremiere vom Schützenhaus hinunter zum SC-Sportheim. Viele Schaulustige säumten den Umzugsweg.