Dreitägiges Programm Kerwe Walshausen: Auch ohne Sägemehl im Trockenen

Walshausen · Die Kerbezeit neigt sich dieses Wochenende dem Ende zu. Vom heutigen Freitag an wird in Walshausen die letzte Dorfkerb in Zweibrücken-Land gefeiert. Vielen ist die Walshauser Kerwe noch als „Säämehlkerb“ bestens in Erinnerung.

02.11.2023, 23:25 Uhr

Von Norbert Schwarz