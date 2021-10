Außerdem Frühschoppen auf dem Programm : „Die Dorfjungs“ bei Kerwe in Kleinbundenbach

Kleinbundenbach Kerwe wird dieses Wochenende in Kleinbundenbach in der Reithalle gefeiert. In diesem Jahr infolge der Corona-Pandemie allerdings noch auf Sparflamme. „Die Zeit für eine große Vorbereitung war nicht vorhanden, aber wir rechnen mit gutem Zuspruch“, sagt Heiko Brünesholz, einer der zahlreichen Helfer beim Reitverein „Bundenbacherhöhe“, in dessen Reithalle (Gaststätte) gefeiert wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Schwarz

Zünftig, versteht sich, nach den Vorgaben von 2G+. Das heißt Zugang für Geimpfte und Genese und der bestimmten Zahl von Getesteten, je nach den Inzidenzwerten im Landkreis Südwestpfalz.

Am Samstag um 20 Uhr gibt es in der Reithalle Livemusik mit „Die Dorfjungs“, der Eintritt kostet 2,99 Euro. Am Sonntag ist ab zehn Uhr Frühschoppen angesagt.