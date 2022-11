Kerwe in Walshausen : Kerwezeit gleich Glühweinzeit

Bereits der Walshauser Kerweauftakt, der Fackelumzug am frühen Freitagabend, verlief ganz wie erhofft. Viele kleine und große Teilnehmer sorgten für einen stimmungsvollen Kerwebeginn. Foto: Norbert Schwarz

Walshausen Damit hatte die Walshauser Kerwe gegenüber den meisten anderen ein Alleinstellungsmerkmal. Aber auch sonst wird seit Freitag einiges geboten.

Für gut drei Monate ist die Hoch-Zeit der Kerwen in der Region gewesen. Vielfach konnte nach alter Überlieferung das Brauchtum gepflegt, den Besuchern Freude bereitet werden. In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist das für fast 17 Ortschaften der Fall gewesen. An diesem Wochenende waren die Walshauser mit Ortsbürgermeister Gunther Veith als „erster Straußbub“ mit von der Partie. Einmal mehr brachte Veith die Dorfbevölkerung hinter sich, hatten sich zahllose Helfer gemeldet, um bei der Organisation und dem Festabhalten tatkräftig Hand an zu legen. Ein Knaller bereits zum Auftakt. Der Fackelumzug erfreute alle restlos.

Die Geschichte des Kerwefeierns in Walshausen ist lang, reicht viele Generationen zurück. Beginnt in den Jahren, wo es selbst in der kleinen Ortschaft des Felsalbtales eine Wirtschaft im Ort gab, verzeichnete einen ganz besonderen Kerwe-Höhepunkt in jenen Jahren, für die die Walshauser Kerwe den prägenden Beinamen „Sämählkerb“ bekam. Und schlug danach mit dem Ortsbürgermeister an der Spitze ein neues Kapitel auf, weil Veränderungen auf allen Ebenen dies notwendig machten.

Geblieben allerdings ist eine gewisse Euphorie zum Kerwefeiern. Die Helferscharen zum Kerwefeiern sind weiterhin groß. Mit den Mitteln, die durch ehrenamtliches Zu- und Anpacken erwirtschaftet werden, bekommt der Förderverein Dorfgemeinschaft Geld in die Kasse, welches sie ohne die Dorfkerwe nicht bekäme und damit auch einen kleineren Gestaltungsrahmen hätte.

Über die Grenzen des Ortes und der Nachbargemeinden ist die Walshauser Kerwe beliebt, auch wenn die Bezeichnung „Sämählkerwe“ nicht mehr dominant ist. Bürgermeister Veith sagte dazu am Sonntag dem Pfälzischen Merkur: „Es ist noch immer der Fall, dass junge Menschen einen Urlaubstag opfern, um bei unserem legendären Frühschoppen im Dorfgemeinschaftshaus dabei zu sein!“ Veith traf diese Feststellung inmitten einer nicht zu übersehenden Helferschar. Vor helfenden Händen von Jugendlichen beiderlei Geschlechts, jungen Leuten wie auch gestandenen Männern und Frauen, welche oftmals beim Küchendienst den Ton angeben: Es ist am späten Sonntagvormittag ein ganz besonderes Wuseln in den Räumen des Dorfgemeinschaftshauses und davor feststellbar gewesen.

Nicht wenige der Helfer hatten dabei gerade mal die berühmte „Mütze an Schlaf“ bekommen. Gegen fünf Uhr in den Morgenstunden soll die letzte Aufräumarbeit erledigt worden sein, wurde versichert.

Begonnen hatten die letzten Kerwetage in Walshausen am Freitagabend mit dem inzwischen traditionellen Fackelzug durch den Ort mitsamt Zwischenstationen. Kostenlos gibt es die Fackeln für die kleinen und großen Traditionspfleger. Beim Reiterhof Oberer wurde auch diesmal längere Zeit Rast eingelegt, entspannten die Kleinen bei Kinderpunsch, wurde an die Größeren und Erwachsenen der erste Glühwein ausgeschenkt. „Ich sah das Glühweinausschenken schon als Farce – doch dann kam der Temperatursturz und alles pendelte sich ein“, beschreibt Gunther Veith die Überlegungen vor der Kerwe. Zum Abschluss ging es wieder ins Dorfgemeinschaftshaus, wo auf viele Hungrige ein wohlschmeckendes „Chili-con-carne“ nach alter Tradition wartete. Rund 100 Portionen seien im Nu verkauft gewesen, merkt ein Helfer an. Zuvor jedoch gab es noch ein ganz besonderes Highlight. Aus dem elterlichen Grundstück des Ortsbürgermeisters wurde die Kerwe förmlich ausgegraben. Der dortige Gespensterfriedhof erinnerte noch an Halloween, im Holzsarg Süßes für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Für einen Kracher sorgten am Samstagabend Günter Hüther und seine Musiker von „Celebrate! Music-4-U“. „Mit den Contwiger und insbesondere der Band verbindet uns eine lange Freundschaft. Der große Saal gleich schon nach den ersten musikalischen Beiträgen einem Tollhaus. Dorffeststimmung bei uns im Dorfgemeinschaftshaus“, beschreibt der Bürgermeister Veith den Tanzabend. Am Sonntag wurde die Kerwe im Hofbereich des Dorfgemeinschaftshauses gefeiert. Das habe sich bei Corona so eingependelt und daran hielten auch jetzt die Walshauser fest.