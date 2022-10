Kerwe in Mauschbach : Die Mauschbacher und der geklaute Kerwestrauß

Vom Dach der Grillhütte aus richtete Jule Stähly das Wort an die vielen Zuhörer bei der Kerwe in Mauschbach. Foto: Norbert Schwarz

Mauschbach Bei der Kerwerede im Ort gab es wieder viel Interessantes und Amüsantes aus den vergangenen Monaten zu hören.

Vier Tage lange „Kälwer-Kerb“ in Mauschbach. Bei der Grillhütte mit dem kleinen Festzelt ging es an diesem Wochenende wieder hoch her. Für Stimmung war ausreichend gesorgt. Einmal mehr stand die Dorfbevölkerung zu den Kerwefeiernden.

„Ihr liewe Leid und Kerwegäscht, es is widder soweit, mir feire unser scheenstes Fest“, verkündete am Sonntag in den frühen Nachmittagsstunden bei herrlichem Spätsommerwetter vom Dach der Grillhütte aus Jule Stähly, die in die Fußstapfen der dorfbekannten Kerwerednerinnen getreten ist und dabei viele Zuhörer um sich wusste. Neuigkeiten gab es zuhauf und gleich zum Auftakt kam dabei ein „Kerwestraußklau“ ans Tageslicht, welcher für sich allein schon zu den höchsten Verfehlungen unter den Straußmädels und Straußbuben schlechthin zählt.

Die Rede ist vom letzten Klau des Kerwestraußes in Brenschelbach gewesen, welchen die „Mauschbacher Kälwer“ letztes Jahr unter Mithilfe von Hornbacher Spionen in der saarländischen Nachbarortschaft begehen konnten. „Ich wees jo net ob ihr mitbekomm han, awwer mir han letztes Johr uff de Brenschelbacher Kerb gestann. Mit denne ihrem Baam sin ma do uffgetaucht, denne han ma en Tag vorher aus de Scheun geklaut…,“ verkündete Jule Stähly noch voller rückblickender Freude vollmundig und ließ die Geschichte nochmals Revue passieren. Denn die Brenschelbacher hatten in einer Nacht-und Nebelaktion vorher den Kerwestrauß (Baam) kurzerhand bei den Mauschbachern stibizt und sich dabei diebisch ins Fäustchen gelacht. Fatal an der Geschichte nur, der Baum hatte schon einen Standort bei der Mauschbacher Grillhütte bekommen und die Kerwe dort war gehalten. Und sowas gehört geradezu zu den „Todsünden“ unter den Straußmädels und Straußbuben, deshalb nahm auch der Straußklau in Brenschelbach jetzt höchste Priorität bei der Nachrichtenfolge in der Kerwerede ein.