Krähenberg feiert Ein neuer Stern am Kerbehimmel

Dass mit dem neuen wiedergewählten Ortsbürgermeister Walter Arzt auch etliche neue Gesichter im Gemeinderat zu erblicken sind, war besondere Meldungen wert und überhaupt, dorfpolitisch war die Kerberede ohnehin: „E bissje politisch bleib ich jetzt mo, weil ich sieh unsere ganz Staatsspitz is do“, verkündeten die Rednerinnen und tatsächlich feierte mit Ortsbürgermeister Walter Arzt auch ganz vergnügt der Verbandsbürgermeister Patrick Sema das zünftige Kerbefest. „Ich hab das Ganze mo analysiert, wie das bei uns so politisch passiert. Der Gemeinderat , das sin sechs Leit, de fer Krähberch stehn bereit. Un wenn am mo genau guggt wer do so is drin, do kommt ma so einiges in den Sinn“. Vom Chef Walter bis hin zum Zweiten dem Jan.Und einer bekam an diesem Nachmittag besonders viel Applaus, das ist Dominik Deller gewesen, der nunmehr im Rat einen Sitz habe und davor über zehn Jahre an jedem Kerbesonntag als Redner die Krähenberger und ihre Kerbegäste begeisterte. Wie schon das schmucke T-Shirt deutlich machte, an Selbstbewusstsein mangelt es dem Krähenberger Straußnachwuchs wahrlich nicht: „Mir Dorfkinner sin hipp und gscheit, mutig und locker, im Kinnergarde fahre mir schun wie e Rocker …!“