Riesen-Strauß und großartige Rede : Knackige Käshofer Kerwe

Käshofen Der bunte Kerwereigen im Zweibrücker Land neigt sich dem Ende zu. Eine große Schar von Straußmädels und -buben ist vergangenes Wochenende in Käshofen zur Stelle gewesen, wo nach der Corona-Zwangspause wieder eine zünftige Kerwe gefeiert wurde.

„Ihr liewe Leid un Kerwegeile, scheen dass ihr heit Midda do verweile. Iwwers Johr is werklich viel bassiert, do devun woll mir verzähle, ganz unzensiert. E Kamerateam hot de Weg zu uns gefun un e Bericht iwwer die Heheschdroß im SWR gebrung. Ach lebensrettende Evakuierunge losse mir net aus, ich sah nur Schneechaos und Wasserhaus. Von Trinkeskapade woll ma außerdem berichte, uff die ma an der Stell net kenne verzichte. Seltene Tiere werre in Käshofe unn Umgebung entdeckt, aber gleich dezu meh, was do dehinna steckt. Sportliche Aktivitäte wolle ma an der Stell net unbeachtet loss, bei denn unner Umstände viel Bier ist geflosse. Unserem Outfit getreu wolle ma nadierlich ah verzehle iwwer die Zukunft vom DGH“, so reimten gleich zum Auftakt Maren Kopp und Ann Hüther in Frack und Zylinder aus hoher Warte aus dem Fenster des Dorfgemeinschaftshauses heraus, wo die beiden Kerwerednerinnen eine große Zuhörerschar erblickten, die gleich einem Flitzebogen auf die Neuigkeiten aus der Kerwerede gespannt waren. Etwa zum Schneechaos im April, „wo viel Bierdrinker im Wasserhaus ingeschloss sinn“. Das Mühen der Feuerwehrleute wurde bildlich skizziert, das mitternächtliche Geschehen im Wasserhaus eindrucksvoll zur Freude aller geschildert. Schneefall imApril, wo schon alle Schneeschieber eingemottet sind. „Es will erscht kenner glabe, bis Blinne Herbert fahrt fascht in de Grabe …!“