Kerwe in Großsteinhausen : Feiern in gelichteten Reihen

Großsteinhausen Die Großsteinhauser Straußjugend hatte mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen.

Acht Straußmädels und elf Straußbuben hätten dem Zeremoniell an der Kerwe 2022 in Großsteinhausen beiwohnen sollen. Dass es am Sonntag nur ein kleines Häuflein an Getreuen war, hatte seine Gründe: Corona! „Wie ihr sicher han schun gesieh, sin mir trotz Neizugäng net viel. Mit grad mol acht Leid stehe mir do, weil all unsere Kollechinne und Kolleche sin uff em Klo. Mir han noch überleht, obs schlau is zu gehe uff e großes Feschd. Und dann noch ins Saarland, die han jo all die Peschd. Mir wollte aber all net uff de Philipp heere, un die menschde kenne jetzt an de Kerb net ins Sportheim inkehre.“