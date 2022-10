Kerwe Biedershausen : Wo „Knibbeln“ Pflicht ist

Ohne Kerwestrauß läuft in Biedershausen zum jährlichen Kerwefest nichts. Mit vereinten Kräften wurde am Freitag in den Nachtstunden der Kerwestrauß beim DGH angebracht. Foto: Norbert Schwarz

Biedershausen Biedershausen hat am Wochenende wieder seine Kerwe gefeiert – nach gemeinsamer Vorbereitung.

Kerwe ohne einen bunten Kerwestrauß am Dorfgemeinschaftshaus? Für die Biedershauser Dorfbewohner und insbesondere für den Ortsbürgermeister Christian Bühler nahezu undenkbar. So war in den letzten Wochen vor dem eigentlichen Kerwefest an diesem Wochenende klar: Wer zum Dämmerschoppen ins Dorfgemeinschaftshaus kommt, der hat gefälligst beim Straußschmuck mitzuhelfen! Arbeitsverweigerer, das war völlig klar, mussten als Rundenzahler entsprechend Opfer bringen, was durchaus im Portemonnaie Spuren hinterließ. Also dann doch lieber Bändchen an den Baum knibbeln.

Das Kerwefest ist für die Biedershauser Dorfbewohner ein Hochfest, selbst, wenn es in der kleinen Ortschaft mit gerade einmal 190 Einwohnern auf der Sickingerhöhe nicht mal eine eigene Dorfkirche gibt. Kerwe, das habe einfach Tradition im Ort, auf dieses Fest freue sich jeder und diesmal brachte Christian Bühler auch das Kunststück fertig, dass ein Süsswarenstand den Kinder und Jugendlichen, aber auch älteren Bewohnern, mit seinem Angebot Freude bereitete. Bühler: „Eine kuriose Sache, der Geschäftsfreund wohnt in Baden-Württemberg, hat seinen fliegenden Laden in der Eifel, wo die Schwester wohnt, und bedient jetzt die Kundschaft auf der Sickingerhöhe seit dem letzten Freitag. Wenn der Klappladen zu ist geht es zum Ausspannen in die Eifel und so pendelt unser Zuckerbäcker jetzt die Tage zwischen Eifel und Sickingerhöhe hin und her.“ Hauptsache aber, das Geschäft rollt, Umsatz wird gemacht, im Dorf ist mal Abwechselung geboten. „E Mohrekopp schmeckt halt an de Kerb besonnersch!“

Feuerwehr und Gemeinde sind inzwischen die Initiatoren im Dorfgemeinschaftshaus beim Abhalten der Kerwe. Zum Mittagstisch am Sonntag waren viele ins Dorfgemeinschaftshaus gepilgert, um sich traditionell an Rindfleisch, Meerrettich und den entsprechenden Beilagen zu laben. Begehrt auch die Schnitzel in verschiedenen Variationen. In der Dorfgemeinschaftshausküche werden die Beilagen zubereitet, das Fleisch selbst liefert eine bekannte Metzgerei aus der Region. Die Schlachttiere kommen aus dem Ort.

Für Montag hat sich der neue Verbandsbürgermeister Patrick Sema mit einem großen Team aus der Verwaltung zum Mittagstisch angesagt, darüber freuen sich Biedershausens Ortsbürgermeister Christian Bühler und die Kerwehelferschar besonders. „Das ist eine besondere Freundschaftspflege, war so nie der Fall“, stellt Bühler fest.

Straußmädels und Straußbuben würde Bühler auch nach Kräften unterstützen, doch in der Hinsicht haben entsprechende Bemühungen bisher noch nicht gefruchtet. Nicole und Michaela, inzwischen verheiratet aber zur Kerwe natürlich wieder im Geburtsort bei der Großfamilie, sind die letzten, die in Biedershausen noch im 21. Jahrhundert eine Kerwerede hielten. Zuletzt sogar ohne Straußmädels und Straußbuben aber mit Kerwestrauß ohne den einfach nichts geht.

Ideenreich nicht nur, wie das Geschwisterpaar sich um die Brauchtumspflege sorgte, sondern auch der Standort für die Rede selbst. Die trugen sie nämlich vom Dach der Wartehalle aus, die sonst bei schlechter Witterung den Dorfbewohnern oder Schülern als Unterschlupf beim Warten auf den Linienbus diente.