Am Montag wird weiter gefeiert Battweiler Kerwe ohne Männerquote

„Herzlich willkomme ihr liebe Leit, zu unserer Kerb begrieß ich eich heit! Es is so scheen, mir sin so froh, die Battwillrer Kerb is widda do! E lange Johr voll Warterei, is endlich widda vorbei. Zwä Dah lein noch vor uns und ich hoff ihr han Luscht, in der Zeit losse ma hinner uns – de Alltagsfruscht. Mir wolle feiere bis tief in die Nacht, do werd ordentlich Rambazamba gemach,“ schmetterte im passenden Kerbeoutfit Jeana Offenhäuser den zahlreichen Zuhörern entgegen und an ihrer Seite hatte Jaqueline Jung als Rednerpendant auch gleich gleich eine Verhaltensregel für alle parat: „Doch bevor mer mit der Party beginne, wolle mer uns noch besinne. Lehne eich zerick, mir trahn eich jetzt vor was so los war bei uns im letschte Johr!“ Sie glossierten das Weltgeschehen und die Bundespolitik, etwa so: „Wir sinn jo ah fa Klimaschutz, der is werklich wichtig. Awwa manches Vorgehe is efach net richtig. Während sich so de Rest der Welt net dodrum, juckt, werd uns von de eigen Regierung uff de Deller gespuckt. Egal was die erlosse und ah mit jedem Verbot, kriehn die trotzdem weiterhin ihr Geld in de Arsch geschob!“ Sehr einfallsreich die Dialoge zum Politgeschehen in Thüringen und brandaktuelle wird Kanzler Scholz trefflich denn auch als Pirat karikiert. Das hörte sich zur Freude vieler wie folgt an: „Apropos Scholz, wie sah denn der aus, verlosst so de Bundeskanzler es Haus? Jeder vun uns kennt die Geschicht, de Sport hat denn fascht hingericht. Beim Jogge hat der sich die Been verknoddelt, seitdem sah ma ne als Pirat vermoddelt. Getarnt mit ra Blendkapp iwwerm Au, stahl der selbsch em Jack Sparrow die Schau.“