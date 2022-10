Bechhofen/Großsteinhausen : Ein weiteres Party-Wochenende steht an

Nicht nur in Großsteinhausen steht am Wochenende wieder eine Kerwerede auf dem Programm. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen/Großsteinhausen In der Region werden in diesen Tagen einige Kerwe gefeiert.

Dieses Wochenende herrscht in der Region ein Kerwehoch. Allein in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wird in drei Ortschaften die Kerwe gefeiert. Zudem im Zweibrücker Stadtteil Ernstweiler. Bechhofen, Mauschbach und Großsteinhausen sind die Feierorte in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.

Bechhofen ganz im Norden des Verbandsgemeindegebietes kann dabei einmal mehr mit viel Brauchtum aufwarten. Ortsbürgermeister Paul Sefrin beispielsweise begrüßt es, dass auch dieses Jahr wieder eine zünftige Kerwe mit Straußmädels und Straußbuben bei der „Ur-Pils-Stube“ in der Lambsborner Straße. Wenn der bunte Kerwestrauß aufgehängt ist, wird es um 14 Uhr mit der Kerwerede losgehen.

Bechhofen Treffen des Pensionärvereins Die Mitglieder des Pensionärvereins Bechhofen treffen sich am Kerwedienstag, 11. Oktober, zum Heringsessen und am 25. Oktober zum Oktoberfest ab 15 Uhr im DGH. Für beide Termine ist eine Anmeldung erforderlich bei A. Hübscher,Tel. (0 63 72) 55 63.

Wie vor Wochen im Nachbarort Lambsborn werden sich die vielen Zuhörer dann besonders freuen, wenn bei der Kerwerede auch die Geschichten über die Nachbargemeinde zu Gehör kommen. Ortsbürgermeister Paul Sefrin: „Die Kooperation mit Lambsborn klappt in vielen Bereichen tadellos, Kindergarten und das Schaffen des so viele Jahre geforderten Rad- und Wanderweges zwischen den beiden Orten sind dafür beste Beispiele. Dennoch, an einem Tag wie der Kerwe darf auch mal gefrotzelt werden. Sowas gehört einfach dazu, dafür hat jeder Verständnis!“

Der Kerweplatz ist dieses Jahr in Bechhofen wieder beim Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet. Kinder und Jugendliche werden daran ihre Freude haben. Ortsbürgermeister Sefrin konnte wieder etliche Fahrgeschäft zu einem Besuch über die Kerwetage bewegen. Das sei überhaupt nicht einfach, da inzwischen die Schausteller die Qual der Wahl bei der Standortwahl hätten. Neben Kinderkarussell gibt es es Pressluftflieger und Süßwarenstand.

Hochher geht es zudem im Partyzelt des TuS Bechhofen. Der nämlich lädt ins Zelt zur 5. Zeltkerwe ein. Samstag und Montag sind die beiden Veranstaltungstage. DJ Snapp wird am Samstag im Kerwezelt des TuS für Stimmung sorgen. Dabei wird sich dieser DJ den Musikwünschen des Publikums anpassen und entsprechende Scheiben auflegen.

Über die Kerwetage der Mauschbacher „Kerwe Kälber“ berichtete der Pfälzische Merkur bereits ausführlich. Zudem ist Kerwe im Nachbarort Großsteinhausen, wo das Sportheim der Kicker vom SV Großsteinhausen auch dieses Jahr das Epi-Zentrum des Kerwefeierns ist. Mit einem zünftigen Schlachtfest ist am Freitagabend der Auftakt gefeiert worden. Insbesondere der dörfliche Nachwuchs hatte beim Fackelzug mit Einbruch der Dunkelheit seine Freude. Später legte DJ BIC im Sportheim auf und sorgte für ausgelassene Stimmung.

Sein Können am Regiepult steht auch heute Abend ab 20 Uhr im Mittelpunkt des Kerwegeschehens. Vier Euro müssen dann allerdings als Eintritt beim Zugang ins Sportheim entrichtet werden. Mit einem Frühschoppen geht es am Sonntag los. Fürs Kerwebüffet zur Mittagszeit liegen entsprechend den Angaben des Veranstalters zahlreiche Voranmeldungen vor. um 15.30 kreuzen die Fußballer des SV Großsteinhausen mit den Gästen aus Höheischweiler im Kerwespiel sportlich die Klingen.

Natürlich werden die Großsteinhauser Straußmädels und Straußbuben dabei ihre Akteure lautstark unterstützen, damit es anschließen einen Kerwesieg zu feiern gibt. Traditionell wird um 18 Uhr mit etwas Abstand zum Spiel wiederum beim Sportheim die Kerwerede gehalten. Nach der Kerwerede dann steht das Sportheim ein weiteres Mal Kopf, denn die „Hüttenrocker“ spielen auf. auch hier kostet der Eintritt vier Euro.