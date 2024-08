Programm bis Dienstag Kerwe Hornbach nun wieder mit Straußjugend

Der Rahmen zur Eröffnung am Freitagabend war passend, viele Besucher säumten das Kerbefestgelände hinterm Sportheim, schauten vergnügt den Hornbacher Seniorenkickern beim Fußballspiel zu und genossen in vollen Zügen, das was aus dem vierstöckigen Pizzabackofen an frisch zubereiteten, leckeren Pizzen ausgespuckt wurde. Ganz nach dem vorgegebenen Motto: „All you can eat!“